В источнике питьевой воды Москвы гибнет все живое: ПДК вредных веществ превышен в 1000 раз

В Подмосковье на Бутаковском заливе Химкинского водохранилища в 1000 раз превышена предельно-допустимая концентрация вредных веществ из-за розлива нефти. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов РФ.

В ведомстве уточнили, что хотя в водохранилище в круглосуточном режиме ведутся работы по откачке нефтепродуктов, площадь разлива с момента обнаружения – 25 июня – увеличилась до более 22,9 тысячи кв метров. Пробы лаборатории Московско-Окского бассейнового водного управления (БВУ) показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в более чем в 1000 раз. Зафиксирована гибель рыб и птиц из-за гипоксии.

По предварительной информации, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток». Руководитель БВУ Вахтанг Астахов подчеркнул, что управление неоднократно направляло в правоохранительные органы обращения, что коллекторы должны быть оборудованы очистными сооружениями. «Это относится и к данному случаю. Исполнение решения суда позволило бы не допустить или минимизировать загрязнение питьевого водоема Москвы. Сейчас наши специалисты круглосуточно ликвидируют разлив нефти, проводят санацию», – сказал он.

При этом, по информации Московского-Окского БВУ, в ходе государственного мониторинга качества воды в реке Чернавка и Химкинском водохранилище в 2016-2020 годах неоднократно выявлялись факты превышения ПДК вредных веществ.

При этом в Росводресурсах отмечают, что в 2018 году Химкинский городской суд принял решение обязать администрацию городского округа в течение одного года провести мероприятия по доведению качества сточных вод, сбрасываемых в реку Чернавку до установленных законом нормативов для источников питьевого водоснабжения. Однако это решение так и не было исполнено.

Напомним, первые загрязнения были выявлены 25 июня при обследовании реки Грачевка (Чернавка), впадающей в Химкинское водохранилище. Основными назначениями водохранилища является водоснабжение Москвы и Московской области, санитарное обводнение рек Москвы, Яузы, Учи и Клязьмы, обеспечение работы шлюзов северного и южного склонов канала им. Москвы.

Как сообщал «Новый День», в последний месяц участились случаи разлива нефти в водоемах. 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», разгерметизировался один из резервуаров. В результате из него вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива, площадь загрязнения составила 180 тысяч кв метров.

Комментируя аварию, проектный директор Greenpeace Владимир Чупров предупредил, что такое крупное ЧП в стране может быть не последним, так как в России «полный шлак с инфраструктурой». «60-70% на особо опасных промышленных объектах превышен эксплуатационный срок. До 1 трлн рублей – ежегодный риск от этих аварий. Это уже здесь. Норильский случай – это и есть звоночек. А президент издал указ о промышленной безопасности еще 2 года назад», – сказал Чупров.

8 июня в Ненецком автономном округе (НАО) на Дюсушевском нефтяном месторождении, принадлежащем ООО «Компания Полярное сияние», произошла утечка 10 тонн нефтепродуктов.

16 июня в Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.06.20

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