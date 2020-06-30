«Это завершает цикл ограничений»: Воробьев сказал, когда в Подмосковье откроются детсады и ЗАГСы

В Подмосковье в июле откроются все детские сады и ЗАГСы. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. «Уже с первого числа мы открываем все ЗАГСы, МФЦ, спортивные объекты – детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях, кружках», – сказал он в эфире «России 24».

Кроме этого, глава региона анонсировал открытие детских садов. «Огромнейший запрос на открытие детских садов. Родители работают и, конечно, они очень ждали, просили, требовали побыстрее открыть детские сады. Были открыты лишь дежурные группы, но этого недостаточно. После анализа с главным санитарным врачом, мы приняли решение, что такая возможность появилась. С понедельника все дети могут идти в детский сад», – отметил Воробьев.

По его словам, это завершает цикл ограничений – сохраняется только обязательное ношение маски в общественных местах и запрет на проведение массовых мероприятий.

Москва, Мария Вяткина

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