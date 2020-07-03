В Подмосковье суд арестовал экоактивиста за сообщение в приватном чате с идеей «выйти после послаблений»

Суд подмосковного Воскресенска арестовал на три дня активиста, который в закрытом чате предложил экозащитникам «выйти после послаблений», за «организацию несогласованного митинга». Юристы называют это решение опасным прецедентом, а правозащитники допускают, что такая практика может быть использована в качестве профилактики со стороны властей, которые боятся протестных выступлений, пишет газета «Коммерсантъ».

Резонансное решение суда было вынесено в отношении активиста движения «Я – народ» Алексея Холкина, который выступает против строительства мусоросжигательного завода. Во время режима ограничений он отправил сообщение в приватном чате в Whatsapp: «Если мы хотим, чтобы про нас не забывали, надо побольше шуметь. Про Шиес не забывают, например. Боимся выйти в карантин? Давайте попробуем выйти после послаблений».

16 июня в подмосковной деревне Степанщино во время проведения акции против строительства мусоросжигательного завода были задержаны с плакатами два молодых человека. В полиции они заявили, что прочитали скриншот с сообщением Холкина, решили, что акция согласована с властями, и вышли протестовать. При этом ни один из молодых людей не состоял в приватном чате, в котором Холкин отправил свое сообщение.

Издание не смогло получить информацию о том, понесли ли вообще какое-либо наказание два участника несанкционированной акции. Зато в отношении Холкина 30 июня был составлен протокол за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления.

Городской суд Воскресенска в тот же день арестовал Алексея Холкина на трое суток, при этом в судебном постановлении сказано, что указания активиста на то, что он не являлся организатором акции 16 июня «полностью опровергаются первичным материалом, собранным по делу, показаниями свидетеля, который категорически настаивал, что 14 июня была рассылка сообщения от Холкина об организации митинга, который согласован Холкиным с администрацией района». Были ли представлены в суде скриншоты этой рассылки, издание не сообщает.

Комментируя решение суда, глава правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов отметил, что сообщение Холкина о том, чтобы «выйти после послаблений» без указания места, даты и времени невозможно считать агитацией. «Если практика устоится, она будет очень универсальной, – подчеркнул он. – Достаточно будет взять комментарий любого активиста в социальных сетях о том, что надо мирно протестовать против тех или иных решений. И даже если сообщение было написано давно, два свидетеля всегда смогут сказать, что прочитали пост, долго думали и вот решили выйти, побужденные призывом к протесту, и что их организовал Иван Иванов из города Н».

Управляющий партнер «Коллегии медиаюристов» Федор Кравченко считает, что «недостаточно доказательств, что Холкин призывал к чему-то конкретному». Юрист не исключил, что двое незаконных пикетчиков на самом деле могли быть провокаторами. «Вполне возможно, целью была профилактика со стороны властей, которые боятся подобных выступлений, – пояснил Кравченко. – Чтобы в дальнейшем была возможность применить к Алексею Холкину более серьезное наказание, если еще раз организует митинг».

Глава комиссии СПЧ по гражданским свободам Николай Сванидзе отказался комментировать детали данного дела, однако признал, что «сейчас любой активист, за что бы он ни выступал, какую бы позицию ни имел, но если она расходится с позицией власти, он может пострадать за невесть что».

Застройщиком мусоросжигательного завода в Воскресенске выступает АГК-1, которую контролирует АО «РТ-Инвест». Местные активисты добиваются от него проектной документации МСЗ для проведения независимой общественной экспертизы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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