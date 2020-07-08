В Госдуме поздравили россиян с «православным и просто человеческим» праздником

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева назвала День Петра и Февронии замечательным праздником, который «и православный, и просто человеческий». Ее коллега по фракции Николай Харитонов «высшим проявлением любви» назвал жалость мужа к жене и количество детей.

Харитонов также обратил внимание, что «в России 80% населения жило на селе», и там «о любви никогда вслух не болтали, но высшая оценка была всегда особенно в с сельской местности, когда говорили в отношении мужа, хозяина дома, что он ее жалеет, хозяйку». «Это было высшее проявление любви. А свою любовь мужчина и женщина на Руси [проявляли] всегда тогда, когда рожали много детей, – заявил депутат. – И в сельской местности всегда было очень много людей».

Со своей стороны парламентарий заверил, что он сам о любви вслух не болтает.

Между тем в спор с коммунистами вступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Если женщина много рожает – это еще не значит, что она счастлива, – заявил он. – Будущее – чтобы один ребенок был, а может и одного не будет к концу этого века. Не надо возвращаться в средние века, и жалеть не надо».

Перепалка в зале пленарных заседаний продолжалась еще несколько минут уже при выключенных микрофонах.

Москва, Татьяна Дорофеева

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