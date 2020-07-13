Полная централизация: минфин РФ решил «наложить руку» на компенсацию «Норникеля» за экологическую катастрофу

Министерство финансов РФ готово изменить бюджетный кодекс, чтобы компенсация, которую «Норникель» должен выплатить за экологический ущерб от утечки дизтоплива – 148 млрд рублей – не попала в муниципальный бюджет.

Как пишут Известия», в минфине считают, что такая беспрецедентная сумма компенсации (почти восемь годовых бюджетов Норильска) должна быть переведена в федеральный бюджет. «Если вред нанесен природному объекту в федеральной собственности, то и компенсацию должен получать бюджет Федерации. В данном случае пострадала река, а все реки – это собственность всей страны, а не отдельного региона», – цитирует издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Председатель МОО «Зеленый фронт» Сергей Виноградов в этой связи обратил внимание, что требуемая компенсация – это не целевой платеж, то есть поступление этих денег в бюджет вовсе не будет означать, что вся сумма будет направлена на расходы по восстановлению пострадавшей территории.

Так или иначе, документ с поправками от минфина уже внесен на рассмотрение правительства, в скором времени он поступит в Госдуму.

Как сообщал «Новый День», 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», разгерметизировался один из резервуаров. В результате из него вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты загрязнили почву, а также попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв метров.

В акваториях рек в Норильске предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена более чем в 200 раз.

Комментируя аварию, проектный директор Greenpeace Владимир Чупров заявил, что Россия с этой аварией войдет в мировую историю, так как «крупнейшая в Заполярной Арктике история с нефтяным розливом». «Нужно понимать, какая бы финансовая цена ни была, потеря для животного мира, который не сможет там существовать, невосполнима. На полную ликвидацию последний ЧП может уйти более 10 лет. Даже тогда дизель еще может быть на берегах, рыба может пахнуть бензином», – подчеркнул он.

6 июля Росприроднадзор уточнил размер ущерба экологии от аварии – водным объектам в 147 млрд рублей и еще в 1 млрд рублей – почвам. Требование о добровольном возмещении ущерба уже направлено компании. Однако в «Норникеле» оценку Росприроднадзора назвали завышенной и сообщили о планах оспорить сумму компенсации в суде.

Накануне на другом предприятии «Норникеля» – вновь произошла уточка нефтепродуктов. В поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края из-за разлива авиационного топлива на предприятии «Норильсктрансгаз» введен режим чрезвычайной ситуации.

Утечка топлива составила 44 тонны. Нефтепродукты попали в безымянное озеро площадью порядка 600 квадратных метров.

Москва, Мария Вяткина

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