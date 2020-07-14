Последствия крупных аварий: «Русал» потребовал от Потанина сменить команду управленцев «Норникеля»

«Русал» обратился к совету директоров «Норильского никеля» потребовать от главы компании Владимира Потанина сменить команду менеджеров после ряда крупных аварий. В заявлении, которое опубликовано на сайте акционера «Норникеля», подчеркивается, что ситуация с чередой экологических аварий и инцидентов в Норильске вызывает беспокойство.

«Мы обратились к Совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности», – говорится в заявлении.

В «Русале» пояснили, что происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, «насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией». «Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – отмечают в «Русале».

Напомним, «Русал», основателем которого является Олег Дерипаска, владеет 27,8 % акций ГМК «Норильский никель». Потанину принадлежит 30,4% акций.

Как сообщал «Новый День», 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», разгерметизировался один из резервуаров. В результате из него вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты загрязнили почву, а также попали в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв метров.

Комментируя аварию, проектный директор Greenpeace Владимир Чупров заявил, что на полную ликвидацию последний ЧП может уйти более 10 лет. «Даже тогда дизель еще может быть на берегах, рыба может пахнуть бензином», – подчеркнул он.

6 июля Росприроднадзор уточнил размер ущерба экологии от аварии – водным объектам в 147 млрд рублей и еще в 1 млрд рублей – почвам. Требование о добровольном возмещении ущерба уже направлено компании. Однако в «Норникеле» оценку Росприроднадзора назвали завышенной и сообщили о планах оспорить сумму компенсации в суде.

12 июля на другом предприятии «Норникеля» – вновь произошла уточка нефтепродуктов. В поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края из-за разлива авиационного топлива на предприятии «Норильсктрансгаз» введен режим чрезвычайной ситуации. Утечка топлива составила 44 тонны. Нефтепродукты попали в безымянное озеро площадью порядка 600 квадратных метров.

Москва, Мария Вяткина

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