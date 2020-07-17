«В дыры на дороге жители вставляют палки с бутылками»: глава Можайска неудачно похвалился в «Инстаграм»

Сегодня утром глава Можайска Дмитрий Абаренов в своем аккаунте в «Инстаграм» сообщил о сооружении временной дороги в районе трассы «Ваулино – Бабаево», которую накануне размыло дождями. Жители поблагодарили его, но тут же обрушились с резкой критикой – оказалось, что эту дорогу они просят отремонтировать уже как минимум семь лет. Пользователи назвали и еще одну местную трассу, которая готова «поплыть» со дня на день.

Участок дороги у деревни Хорошилово накануне был размыт сильными ливнями, вода пришла также на 238 дачных участков и в 64 дома. Выехать из четырех поселков и деревни оказалось невозможно. Сегодня утром было завершено сооружение временной дороги. «После того, как упадёт уровень воды, на данном участке дороги будет проведён капитальный ремонт с устройством двух водопропускных труб. Будет восстановлено покрытие и обеспечен беспрепятственный проезд для жителей», – сообщил в «Инстаграм» глава Можайска.

Пользователи поблагодарили Абаренова за оперативность, однако обратили внимание, что эта трасса регионального значения не была даже заасфальтирована. «Езда напоминает путешествие на тарантасе в 18 веке», – сообщила innchik_1988. «Скажите пожалуйста, когда же ждать асфальтированной дороги? – поинтересовалась mashu_fokina. – Писали письма в администрацию Можайского района в 2018 году, передали дело в Мосавтодор и до сих пор ждём ответа! С 2013 года пытаемся добиться асфальтированной дороги! Дорога очень пыльная, дышать такой пылью небезопасно. Встречных машин не видно! У д. Хорошилово выбоины в асфальте настолько большие, что местные жители в дыры вставляют палки, на которых висят бутылки, дабы предостеречь водителей!».

«Требуем нормальной дороги от Ваулино до Бабаево!!! – присоединился пользователь kot_512. – Доломитовая пыль создаёт аварийные ситуации и угрозу для дыхания. А выбоины вообще не совместимы с автомобилем! (…) Надеюсь, это показательное размытие дороги даст толчок к перекладке нормальной, достойной дороги, которую требуем уже более 10 лет!»

Подписчики главы Можайска в «Инстаграм» сообщили, что региональное управление автомобильных дорог на требование местных жителей привести трассу в порядок сообщало, что этот объект не включен в программу ремонта, поскольку не набрал нужного количества голосов на портале «Добродел». «Вот вынесет в кювет кого-то (не дай Бог), вот тогда сразу и войдёт в программу и на 2020 и на 2021», – отреагировали подписчики аккаунта главы Можайска.

При этом один из жителей района отметил, что недалеко от размытой трассы есть ещё одна дорога протяженностью 3 км от Тропарево до д. Поченичено, которая находится в таком же плачевном состоянии. Ее «уже подмывает со всех сторон, ещё один хороший дождь и будет тоже самое, что и на дороге Ваулино-Бабаево. Прислушайтесь Дмитрий Александрович, тревогу мы бьём уже давно», – предупредил mikmikkel.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.07.20

ЦБ аннулировал лицензии двух московских банков. / Путин поднял войска для проверки. / CNN рассказали об испытаниях «супер-пупер» ракеты Трампа. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»