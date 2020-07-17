Скандал в «Шереметьево»: строители взбунтовались из-за невыплат сверхурочных

В Подмосковье разгорается скандал из-за невыплаты надбавок строителям взлетной полосы в аэропорту «Шереметьево». Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, сейчас устанавливается, как соблюдались права работников на дополнительные выплаты.

Проверка находится на контроле и.о. руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как уточняет «Московский Комсомолец», сегодня утром более 100 строителей, которые принимают участие в ремонте взлетно-посадочной полосы (ВПП) у пассажирского терминала В, отказались работать и потребовали денежной компенсации за сверхурочную работу. На месте событий дежурили сотрудники полиции и Росгвардии. Было задержано несколько человек. Представители руководства компании организовали переговоры с протестующими.

По словам директора по связям с общественностью «Шереметьево» Анны Захаренковой, инцидент является исключительно внутренним делом компании-подрядчика «Энергострой». «АО МАШ в качестве заказчика строительства полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства», – цитирует ее РИА «Новости».

Напомним, контакт на работы был заключен в ноябре 2019 года. Его стоимость составила 8,22 млрд рублей. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Энергострой» принадлежит нидерландским структурам турецкого строительного холдинга Renaissance.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.07.20

Правительство РФ готовит новый закон о туризме. / Кремль ответил на сообщения о запугивании граждан коронавирусом, чтобы они не ходили на митинги. / Не смогли: «коронавирусная» господдержка малого и среднего бизнеса осталась под вопросом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»