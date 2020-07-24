«Потеря контроля и всякой меры»: новый закон увеличивает риск гибели Байкала

Принятый Госдумой закон может привести к гибели Байкала, поскольку разрешает бесконтрольную вырубку леса на его берегах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев сегодня на заседании Совета Федерации предупредил. По его оценке, ситуация может привести к необратимым фатальным последствиям не только на государственном, но и на планетарном масштабе.

Мархаев пояснил, что новый закон о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры, который был одобрен Госдумой 15 июля, «одновременно позволяет увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, и обходиться до конца 2024 без государственной экологической экспертизы для всех объектов, связанных с модернизацией транспортной инфраструктуры». Фактически, как отметил сенатор, это позволяет уже законно выводить в другие категории земли лесного фонда, и «вырубать столько леса, сколько захочется без всякой государственной экспертизы».

«Хочу напомнить, что государственная экологическая экспертиза является единственной законодательно закреплённой формой экологической оценки инфраструктурного объекта, – подчеркнул Мархаев. – Теперь данная экологическая экспертиза отменяется, что позволяет застраивать Байкал без общественных слушаний и без какого-либо контроля».

Сенатор обратил внимание, что закон пролоббирован Минтрансом, однако вызывает вопросы «гонка за прибылью и доходами», которая «ставит под угрозу весь Байкал в гонке за возможностью перевозить товары из Китая в Европу по БАМу и Транссибу».

Кроме того, Мархаев подчеркнул, что минприроды РФ отменило для правительственных и президентских инвестпроектов действовавший ранее запрет на хозяйственную деятельность по берегам Байкала. Экологические общественные организации потребовали запретить вырубку леса на берегах Байкала и впадающих в него рек – поскольку именно это стало причиной обмеления крупнейшего в мире озера с пресной водой.

«Потеря контроля и всякой меры за собственными деяниями может привести к необратимым фатальным последствиям не только на государственном, но и на планетарном масштабе», – предупредил Мархаев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.07.20

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