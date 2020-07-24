«Непоправимый ущерб»: Совет Федерации одобрил закон, разрешающий вырубать леса у Байкала

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента произошла бурная дискуссия по поводу принятого Госдумой закона, который упрощает строительство магистральной инфраструктуры в рамках крупных проектов на особо охраняемых природных территориях. Резко против одобрения этого документа в начале заседания высказался сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. По его оценке, новые стройки могут уничтожить Байкал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представляя закон, члена комитета СовФеда Александр Пронюшкин в докладе о сути документ попытался заверить, что экологические требования будут соблюдены, а «никаких экологических нарушений не будет», потому что в отношении Байкала, например, уже разработаны «компенсационные механизмы».

Между тем сенатор Светлана Горячева, которую задело выступление Мархаева о крупных рисках для Байкала, обратилась с вопросами. «Это все рассматривалось в комитетах? Про упрощенный порядок [получения положительного заключения экспертизы], и как три комитета к этому относятся?», – поинтересовалась она. Пронюшкин заверил, что все комитеты единогласно поддержали закон.

«Эта инициатива – благо для Байкала? И вы сказали, что экологическая экспертиза будет проводиться по новым требованиям – что это такое, прокомментируйте пожалуйста», – спросил, в свою очередь, сенатор Мархаев.

В ответ Пронюшкин сказал, что в районе Байкала будет проводиться техническая рекультивация земель в полосе отвода ОАО РЖД, передача отходов производства и потребления специализированным лицензированным организациям для их обработки и утилизации, также компенсационные посадки деревьев, устройство геомембран, устройство локальных очистных сооружений, и также определение мероприятий по компенсации ущерба, наносимого водным биоресурсам в период строительства и эксплуатации этих объектов.

Второй сенатор от Иркутской области Сергей Брилка задал вопрос, согласовало ли правительство РФ этот закон – на что получил утвердительный ответ. Однако Мархаев не отступал. Он напомнил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, что ранее она выступала за принятие поправки к Конституции, предполагающей защиту природы на федеральном уровне – однако не прошло и месяца, как в Госдуме оказался законопроект, грозящий гибелью Байкалу. «Очевидно, что сплошные рубки леса вблизи Байкала нанесут непоправимый ущерб экологии», – подчеркнул он, отметив, что ранее в школьных учебниках говорилось о впадающих в Байкал 365 реках и ручьях. Сейчас из них осталось лишь 240. «Никакие коммерческие проекты РЖД и выгода корпораций не могут оправдать такие жертвы», – подчеркнул Мархаев.

По его словам, несколько миллионов жителей Иркутской области и Бурятии крайне обеспокоены данными поправками в закон. «Мы просим не поддерживать данную законодательную инициативу», – заключил сенатор.

«Все, что вы сказали, никакого отношения к этому закону не имеет, и все, что вы нагнетаете, не имеет под собой основания», – недовольно заявила в ответ Матвиенко.

Однако в этот момент взял слово сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев, который в очень осторожных выражениях намекнул на полную бесхозяйственность в лесной отрасли России и предложил коллегам «какими-то мерами, мониторингом смотреть за тем, как будут проходить сплошные вырубки лесов на территории близкой к Байкалу, имея в виду, что там и так погибло достаточно много леса в результате пожаров и несанкционированных рубок».

Он отметил, что эту картину отлично видно на спутниковых снимках. «Если это пойдет так, как у нас бывает, это вряд ли найдет понимание у жителей Республики Бурятия», – предупредил он.

Между тем, за новый закон заступился сенатор от Калмыкии Алексей Майоров, который заверил, что ничего страшного не случится – например, градостроительную экспертизу никто не отменял, а в ней присутствует и экологическая часть. Правда, эту экспертизу проводит уже вовсе не Росприроднадзор.

За сплошные вырубки лесов у Байкала высказался и сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. Тем не менее, спикер верхней палаты парламента согласилась в итоге дать поручения комитетам Совфеда о мониторинге реализации закона.

После обсуждения закон был поддержан при 140 голосах «за», двух против и троих воздержавшихся.

Закон изменяет условия для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры до 1 января 2025 года. Так, для сокращения сроков подготовки градостроительной документации она будет утверждаться без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Если для строительства для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей будет нужно получение в пользование водного объекта, федеральные органы обязаны принять решение в ускоренном порядке в течение 10 дней. В федеральный закон «Об охране озера Байкал» вносится поправка, согласно которой упрощается оценка соответствия проектной документации объектов строительства, и разрешается вести виды деятельности, которые прежде там были запрещены.

Москва, Татьяна Дорофеева

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