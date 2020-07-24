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Пятница, 24 июля 2020, 16:44 мск

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В Подмосковье медики получили коронавирусные доплаты только с помощью прокуратуры

В Подмосковье только прокуратура убедила руководство больницы выплатить врачам надбавки за работу с коронавирусными пациентами. Общая сумма задолженности оказалась выше 670 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, инцидент произошел в районной клинической больнице города Видное. При проверке в медучреждении прокурорские работники выяснили, что пять сотрудников больницы оказывали помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, однако в выплатах им было отказано. В целом больница задолжала им больше 670 тыс рублей.

Прокуратура возбудила административное дело по нарушению трудового законодательства и внесла руководству больницы представление об устранении нарушений закона. Только после этого пять медиков получили положенные им деньги.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», главным врачом больницы с августа прошлого года является Бутай Бутаев.

В мае на внеплановой проверке в Видновской районной больнице Росздравнадзор обнаружил, что там недооценили тяжесть состояния пациентки в отделении кардиологии, при сатурации менее 92% не рассматривали вопрос о проведении интубации трахеи или инвазивной ИВЛ, а осмотры носили формальный характер. «Находясь на ИВЛ, пациентка вентилируется разными аппаратами в различных режимах, без чёткой детализации параметров», – говорится в материалах проверки на сайте Генпрокуратуры.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Подмосковье

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