«Это будет чисто украинский сценарий»: худшее, что может сделать Москва – ввести в Белоруссию войска

Россия теряет Белоруссию: Москве нечего предложить ближайшему соседу и союзнику, кроме шантажа и «бесконечного Путина». Как считает известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, в настоящий момент самый худший сценарий будет разворачиваться, если Кремль решит поддержать официальный Минск и вышлет «подмогу», чтобы подавить протесты. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

По мнению Демушкина, российская политика в Белоруссии оказалась такой же неэффективной, как и в свое время на Украине. «Россия долгое время вкладывала в Беларусь деньги, предоставляя скидки, поблажки. Туда вливали огромные ресурсы под обещание какой-то якобы интеграции и воссоединения. Более двух десятков лет нас кормили темой, что Белоруссия – наше Союзное государство, идет интеграция и скоро мы войдем в рублевую зону. В итоге оказалось, как и с Украиной, – вкладывая в нее деньги, мы все равно ее теряем», – подчеркнул он.

Политик пояснил, что России в буквальном смысле нечего предложить ближайшему соседу. «Нужна новая идея. Россия эту идею для своих соседей сформулировать не может. Идея перманентного шантажа углеводородами и кредитами, давление – это уже никого не заставит притягиваться. России нечего предложить: мы ведем три войны, участвуем в геополитических авантюрах, экономически мы не можем конкурировать с миром, но пытаемся везде влезать. Ни для кого это сегодня не притягательно. Что мы можем им предложить? Вечного Путина? Он никому там не нужен», – считает Демушкин.

По его оценке, именно российская элита крайне негативно влияет на отношения между народами. «Речь не о том, что народ Белоруссии стал плохо относиться к русским – я считаю, это один народ, искусственно разделённый границами. Речь идет именно о российских элитах – командно-административном аппарате. Этот образ не нужен никому даже внутри страны, не говоря уже о том, чтобы кто-то за пределами стремился объединиться и интегрироваться с подобными людьми», – заявил политик.

В этой связи Демушкин также обратил внимание, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно в определенном смысле «отдать должное». «Мне тяжело оценивать Лукашенко, это белорусы должны решать. Он сидит у власти слишком долго, даже хорошие политики надоедают. Но он много сделал – не дал приватизировать белорусскую промышленность, не отдал ее. Понятно, что при приватизации белорусы бы ничего не купили, у них нет средств. Все бы купили наши олигархи и уже давно поставили бы Белоруссию в экономическую зависимость полностью», – отметил он.

С его точки зрения, Белоруссия сегодня нуждается в переменах. «Никогда еще в Белоруссии не применялся слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты, не было таких столкновений, стычек с полицией, некоторые толпа даже выигрывала. Запрос на перемены идет по стране, как некогда по Украине. Многие белорусы ездят работать в Россию, более удачливые – в Европу. Европейский образ, уровень жизни, уклад более притягателен. Хоть Белоруссию и называют социальным государством, жизнь там объективно довольно сложная. Но она и в России непростая. Естественно, люди всегда будут тянуться к лучшему», – сказал он.

Вместе с тем Демушкин отметил, что эксплуатация ностальгии по СССР не играет уже никакой роли. «Люди не хотят в Советский Союз и колбасу по два двадцать рубля. Люди хотят перемен, шансов, жить как в Европе, а лучше – как в Швеции и Норвегии», – констатировал политик.

«Сегодня мы видим, что ситуация на самом пике, куда дальше пойдет вектор, покажет время. К чему придут белорусы – вопрос спорный. Даже если им удастся поменять власть, это не означает, что сразу начнется хорошая жизнь. Более того, в переходный этап все станет хуже, скорее всего. Но хотя бы появится шанс. Тут шанса никакого нет», – пояснил он.

Демушкин выразил уверенность, что самое худшее, что сейчас может произойти между Москвой и Минском, – ввод российских войск на территорию бунтующей республики. «Самый плохой шаг, который сегодня может сделать Российская Федерация – ввести туда своих зеленых человечков в помощь Лукашенко в случае народного восстания. Если это случится, тогда – все. Это будет чисто украинский сценарий. Я надеюсь, что нашим властям хватит мудрости и ума этого не делать», – сказал политик.

По его мнению, именно военный конфликт стал причиной окончательного ухудшения отношений между украинским и русским народами. «Конечно, есть понимание, что элита и народ – разные вещи. Но когда идут похороны с каждой стороны, и одни говорят, что это «москалики» постреляли, а другие – «фашисты запандепские» – это портит отношения…» – заключил Демушкин.

Москва, Мария Вяткина

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