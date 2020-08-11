«У человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость»: шокированные врачи Минска призвали прекратить насилие

В Минске врачи сообщают о пациентах с тяжелыми ранениями, которые поступили после акций протеста. Один из них после попадания двух резиновых пуль находится в коме, у другого – из-за светошумовой гранаты была открытая черепно-мозговая травма, третьему – пришлось ампутировать часть стопы. Врачи подчеркнули, что таких травм не должно быть в мирное время, и призвали остановить насилие.

Пациенты с тяжелим травмами поступали вечером 9 и 10 августа, пишет телеграм-канал «TUT.BY новости» со ссылкой на работников медучреждений Минска, которые признались, что в шоке от происходящего. «Мы никогда с такими ранениями не сталкивались», – говорят врачи.

Так, в ночь с 9 на 10 августа медики в больнице №4 спасали мужчину 1982 года рождения с пулевым ранением кишки, повреждением мочеточника и оскольчатыми ранениями ребер. Из несчастного изъяли два резиновые пули. Сам пациент рассказал, что в него стреляли с 10 метров. Сейчас он в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.

Другой мужчина был госпитализирован в эту же больницу через сутки с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга после попадания светошумовой гранаты. Ему сделали трепанацию черепа и удалили гематому. «На момент поступления у человека из ушей текла спинно-мозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен», – цитирует врача Телеграм-канал.

Накануне в больницу скорой помощи от метро «Пушкинская» сами горожане доставили 32-летнего парня с травмой правой стопы после попадания такой же гранаты. Врачам пришлось ампутировать ему дистальную часть стопы.

Кроме того, по словам медиков, несколько пациентов с оскольчатыми ранениями и повреждением грудной клетки было доставлено в военный госпиталь.

В минской больнице №2 медики спасали мужчину со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой. Пациент поступил в ночь с 9 на 10 августа. «Не должно быть такого в мирное время! – цитирует канал слова врачей. – Мы не хотим, чтобы люди погибали или их калечили. Столкнувшись с подобным, врачи не могут нормально работать. Это ужасно. Мы призываем остановить насилие».

Ранее МВД республики официально подтвердило задержание более двух тысяч участников акций протеста и сообщило о 21 травмированном силовике, пять из которых были госпитализированы. Общее число пострадавших в столкновениях в министерстве не назвали.

Москва, Татьяна Дорофеева

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