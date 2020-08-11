Белоруссия как имперский проект Польши: из Тихановской попытаются сделать президента в изгнании

Польские власти инициировали попытку госпереворота в Белоруссии, чтобы воссоздать Речь Посполитую и стать «великой империей Восточной Европы». Такое мнение, передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, как считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, «госпереворотом в Белоруссии занимаются польские и литовские спецслужбы». «В чем состоит план Польши? Взять под контроль руководство Украины и Белоруссии, делать это от имени ЕС и США. Они организовали Люблинский треугольник в составе Польши Литвы и Украины, и хотят присоединись Беларусь. И тогда территория этого объединения будет территорией Речи Посполитой. То есть они ставят задачу – воссоздание Речи Посполитой и Польши, как великой империи Восточной Европы», – сказал Марков.

По его оценке, Польша рассчитывает, что политический оппонент действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская, которая сегодня уехала в Литву, будет объявлена «президентом в изгнании». «Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Восточную Европу, и будет в Варшаве через два дня. Сейчас власти Польши уговаривают американских коллег, чтобы Помпео встретился с Тихановской, поддержал ее, в идеале – объявил ее действующем президентом Белоруссии по той модели, как они объявили Хуана Гуайдо президентом в Венесуэле», – полагает политолог.

Кроме этого, как считает Марков, Тихановская уехала из Белоруссии, потому что боялась стать «сакральной жертвой». «Тихановская знает, с кем она имеет дело, что среди них есть абсолютные отморозки, которые хотят сделать сакральную жертву. Она боится, что ее застрелят иностранные спецслужбы, чтобы возложить ответственность за ее убийство на власти Белоруссии. И правильно беспокоится», – сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров со своей стороны согласился, что протесты в Белоруссии носят организованный характер. «Понятно, что она (Тихановская) никого не представляет. А те, кто сейчас выходят, эти люди, пусть не обижаются, но они выполняют заказ», – отметил он.

Напомним, сегодня стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, набравшая по данным ЦИК Белоруссии 9,9% голосов избирателей, записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. Многие обратили внимание, что она читала текст с бумажки, а перед этим три часа насильно удерживалась в здании Центризбиркома. В настоящее время Тихановская находится в Литве. По словам ее доверенного лица, отъезд позволил освободить главу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. После освобождения она также покинула Белоруссию.

Накануне Лукашенко заявил, что из «Польши, Великобритании и Чехии были звонки». Он назвал граждан, выступающих против официальных результатов, овцами, которыми управляют.

В Польше назвали обвинения Лукашенко безосновательными. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил письмо к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом созвать внеочередной саммит Евросовета в связи с ситуацией в Белоруссии.

Москва, Мария Вяткина

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