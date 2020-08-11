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Вторник, 11 августа 2020, 20:38 мск

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«Сублимация ненависти к Путину»: эксперты рассказали, кто в России поддерживает минские протесты, и каким должен быть первый шаг Лукашенко

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Кремль ожидает, что первым шагом Александра Лукашенко после инаугурации будет визит в Россию для презентации обновленного проекта Союзного государства. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов и политиков. По их оценке, те, кто поддерживает беспорядки в Минске – «сублимируют» свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину на белорусского лидера.

По словам политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, сейчас нужно следить за тем, кто в России поддерживает протест в Белоруссии. «Те, кто сейчас так набрасывается на Александра Лукашенко – у них сублимация ненависти к Владимиру Путину. Те, кто поддерживает попытку свержения Лукашенко вместе со спецслужбами Польши и Литвы, также будет поддерживать попытку силового свержения российского президента американскими спецслужбами. Списки составляйте и увидите», – сказал он.

Эксперт считает, что Россия очень ждет приезда Лукашенко и новых решений о развитии Союзного государства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также выразил надежду, что первым шагом Лукашенко после вступления в должность станет визит в Москву. «Надеюсь, он приедет и изложит свое видение развития ситуации в Союзном государстве. Менять Конституцию (Белоруссии) просто ради замены, думаю, не стоит, скорее нужно думать о дальнейшей интеграции», – сказал он.

Сенатор дал понять, что Лукашенко зря перенес экономические разногласия с Россией в свою предвыборную кампанию. «Надо возвращаться к истокам подписания Союзного договора и развивать нашу экономическую интеграцию. Не обосабливаться», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.08.20

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