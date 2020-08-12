«Мне стыдно носить ваш орден»: Владимир Спиваков вернул награду Лукашенко

Знаменитый советский и российский дирижер, музыкант Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который получил в 2014 году из рук президента Белоруссии Александра Лукашенко. В открытом письме главе республики Спиваков заявил, что в стране созданы условия жизни, «несовместимые с гуманизмом и демократией».

«Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила – это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», – подчеркнул Спиваков.

Орден музыканту Лукашенко вручил в 2014 году за «особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности». «Видимо, в то время эти понятия еще были вам близки, – цитирует открытое письмо Спивакова телеканал «Дождь». – Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили», – заявил Спиваков.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются гражданские протесты против объявленных ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Жители считают сфальсифицированными итоги голосования, согласно которым действующий глава республики Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей, а кандидат оппозиции Светлана Тихановская – около 10%. Белорусские силовики жестко разгоняют демонстрантов, к концу вторых суток сообщалось о том, что госпитализировано было около 200 человек, причем некоторые – с тяжелыми ранениями от резиновых пуль и светошумовых гранат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.08.20

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