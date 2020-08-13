«Мы еще не определились»: США с «европейскими друзьями» задумались о санкциях против Белоруссии

Вашингтон решает вопрос о введении санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Мы еще не определились, каков будет соответствующий ответ. Будут ли это санкции или решения о поставках продукции – это те вещи, которые еще предстоит определить», – цитирует его слова «Интерфакс».

При этом Помпео отметил, что речь идет не только об американских санкциях. «Я могу вам сказать, что мы будем работать с нашими европейскими друзьями, которые в равной степени обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем действовать в соответствии с этим», – сказал госсекретарь США, отметив, что решение будет зависеть от развития ситуации в Белоруссии в ближайшее время.

Как сообщал «Новый день, протесты в республике начались 9 августа после объявления предварительных официальных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%.

Всего за три дня протестов в Белоруссии задержаны более 6 тысяч человек, возбуждено около 40 уголовных дел о массовых беспорядках. В больницы попали более 200 человек.

При разгоне силовики избивают людей, применяют светошумовые гранаты, дубинки, водометы, резиновые пули.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.08.20

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