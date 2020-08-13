«Мы обеспокоены…» Москва заявила о беспрецедентном давлении «зарубежных партнёров» на Белоруссию

Россия возмущена «беспрецедентным давлением» на Белоруссию со стороны «зарубежных партнеров». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениями общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов. На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти», – цитирует Захарову «Интерфакс».

По словам представителя МИД России, внешние силы пытаются «расколоть общество и дестабилизировать ситуацию» в Белоруссии. «Применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах», – подчеркнула она.

Захарова также заверила, что Россия «была и остается надежным союзником и другом Белоруссии и братского белорусского народа». «Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал», – сказала представитель МИД России, отметив, что Москва надеется на стабилизацию обстановки в Белоруссии в ближайшее время.

Как сообщал «Новый день, протесты в республике начались 9 августа после объявления предварительных официальных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%.

Всего за три дня протестов в Белоруссии задержаны более 6 тысяч человек, возбуждено около 40 уголовных дел о массовых беспорядках. В больницы попали более 200 человек.

При разгоне силовики избивают людей, применяют светошумовые гранаты, дубинки, водометы, резиновые пули.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.08.20

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