«Повел себя неадекватно»: в Москве со стрельбой задержаны два белоруса

В Москве сотрудники Росгвардии задержали двух возможных «закладчиков» наркотиков, которые оказались гражданами Белоруссии. Как передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из подозреваемых пытался оказать сопротивление и даже завладеть табельным оружием сотрудника.

Как сообщается, ЧП произошло вечером 16 августа на Новослободской улице. Росгвардейцы во время патруля заметили подозрительных мужчин, которые что-то искали в земле, и попросили их предъявить документы. Мужчины оказались приезжими из Белоруссии 1991 и 1993 года рождения.

Отмечается, что «младший» мужчина повел себя неадекватно, ухватился за кобуру табельного оружия росгвардейца, а потом бросился бежать. «Старший» остался на месте.

Сотрудник Росгвардии потребовал беглеца остановиться, а затем сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего ему удалось задержать мужчину.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Место происшествия обследовал кинолог со служебной собакой, однако наркотических средств не было обнаружено.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.08.20

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