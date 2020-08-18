Путин готовит нефтяников к отмене сделки с ОПЕК

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что отечественные нефтекомпании должны быть готовы к отмене сделки по ограничению добычи сырья с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, не входящими в этот картель. Об этом глава российского государства заявил на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Президент отметил, что сокращение мировой и российской экономики и связанные с этим ограничения добычи в рамках договоренностей «ОПЕК плюс» – «рано или поздно» закончатся. «Мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдёт, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики», – цитирует его слова пресс-служба Кремля.

Сечин со своей стороны отметил, что «Роснефть» «в соответствии с полученными директивами» сокращает добычу. Причем речь идет прежде всего о низкоэффективных выработанных месторождениях. «Мы работаем над тем, чтобы минимизировать негативные последствия в социально-экономической сфере из-за вынужденных сокращений <…> готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023-2024 годам вполне могли выйти с новыми объёмами на рынки, которые, безусловно, будут расти», – сказал он.

Напомним, в начале марта сделка ОПЕК+ была расторгнута – стороны не смогли договориться о продлении договора: Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). После того как сделка сорвалась, нефтяные котировки обрушились почти в два раза.

12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства (ОПЕК+) договорились, что сокращение в мае-июле 2020 года составит 9,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились – до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с. Россия, сократившая добычу нефти в мае – июле на 2,5 млн б/с, с августа может нарастить ее на 0,5 млн б/с.

Стоит отметить, что в этом месяце ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть. Это связано с тем, что потребление энергоресурсов восстанавливается не так быстро, как ожидалось.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.08.20

Ученые нашли связь между депрессией и тяжестью протекания Covid-19. / «Прошу для него максимального наказания»: сын погибшего в ДТП с Ефремовым оценил видео с извинениями актера. / Повода для оптимизма нет: экономист оценил перспективы рубля. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»