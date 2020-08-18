Дональд Трамп сообщил, когда обсудит с Россией ситуацию в Белоруссии

США будут разговаривать с Россией по поводу происходящего в Белоруссии «в подходящее время». Об этом сегодня заявил президент Соединённых штатов Америки Дональд Трамп.

«Мы говорим со многими людьми, и мы будем в подходящее время говорить с Россией, и мы будем разговаривать со многими людьми», – цитирует Трампа «Интерфакс».

Американский лидер добавил, что он любит демократию, однако «мы не видим много демократии в Белоруссии». «Определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная», – охарактеризовал он выступления белорусской оппозиции.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления ЦИК республики предварительных итогов президентских выборов, согласно которым более 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несколько дней силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

Вашингтон, Татьяна Дорофеева

Вашингтон. Другие новости 18.08.20

«Ждем доказательств существования вакцины от России»: ВОЗ заявила о новой фазе пандемии в Азии. / В Москве водители «скорой» пожаловались Путину на отсутствие «ковидных» выплат. / Евросоюз готовит новые санкции для Белоруссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»