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Вторник, 18 августа 2020, 19:40 мск

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Дональд Трамп сообщил, когда обсудит с Россией ситуацию в Белоруссии

Фото: Reuters

США будут разговаривать с Россией по поводу происходящего в Белоруссии «в подходящее время». Об этом сегодня заявил президент Соединённых штатов Америки Дональд Трамп.

«Мы говорим со многими людьми, и мы будем в подходящее время говорить с Россией, и мы будем разговаривать со многими людьми», – цитирует Трампа «Интерфакс».

Американский лидер добавил, что он любит демократию, однако «мы не видим много демократии в Белоруссии». «Определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная», – охарактеризовал он выступления белорусской оппозиции.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления ЦИК республики предварительных итогов президентских выборов, согласно которым более 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несколько дней силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

Вашингтон, Татьяна Дорофеева

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