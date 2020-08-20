В Подмосковье отменят самоизоляцию для пенсионеров и хронических больных

В Подмосковье с 24 августа отменяется режим самоизоляции для пожилых жителей региона и хронических больных. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений, – сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. – Снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года».

Кроме того, в постановлении говорится, что работа вузов и образовательных организаций профессионального образования должна идти с соблюдением методических рекомендаций главного санитарного врача РФ.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Московской области был введен 26 марта. В частности, речь шла о лицах, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими заболеваниями и рядом других.

Москва, Татьяна Дорофеева

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