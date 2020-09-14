Жесткий дипломатический ответ: Сергей Лавров отменил визит в Берлин

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отменил визит в Берлин. Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РФ, решение связано с действиями германской стороны, изменившей график мероприятий.

В ведомстве пояснили, что «визит главы МИД РФ в Берлин, а также модальность его совместного с министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом участия в церемонии закрытия в Берлине 15 сентября с.г. «перекрёстного» Года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 гг. были согласованы год назад и получили подтверждение в ходе переговоров в Москве 11 августа 2020 г». Однако 3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х.Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа.

«Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита. Соответствующая информация доведена до германской стороны», – говорится в сообщении МИД РФ.

Стоит отметить, что в настоящее время в Берлине на лечении находится скандальный российский политик Алексей Навальный, который, как считают власти ФРГ и других западных государств, был отравлен боевым веществом «Новичок». Сегодня же Лавров в интервью телеканалу RTVI вновь прокомментировал эту ситуацию, подчеркнув, что инцидент стал лишь поводом для возможного введения Западом дополнительных санкций против России.

«Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», – сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Министр также предупредил, что позиция Запада по ситуации с Навальным может привести к очень печальным последствиям. Лавров отметил, что в сложившейся ситуации «западные партнеры на нас посматривают с высокомерием: мы имеем право сомневаться в их правоте и профессионализме». «Если это так, значит, они смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей. Это позиция, которая, к сожалению, начинает напоминать другие времена. Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям», – констатировал Лавров.

Ранее сегодня стало известно, что состояние здоровья Навального улучшилось, политик может самостоятельно вставать с постели.

Москва, Анастасия Смирнова

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