российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 сентября 2020, 13:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Скоро на костре будете суп варить в школе»: Онищенко резко негативно оценил организацию школьного питания в Алтайском крае

Фото: пресс-служба Кремля

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал руководство Алтайского края. Парламентарий предположил, что в результате такой работы местных чиновников суп для школьников придется варить на костре, а для улаживания конфликтов с родителями приглашать «того гипнотизера, который швы рассасывает».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жесткая критика прозвучала на сегодняшнем заседании рабочей группы после доклада заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой. Онищенко заявил, что руководство региона «ознаменовало начало исполнения указа президента скандалом с родителями вокруг меню».

«Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию – не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется «все хорошо»? Не стыдно вам такие доклады делать?», – возмущенно поинтересовался Онищенко.

Парламентарий предложил направить в Алтайский край комиссию, чтобы разобраться с организацией там школьного питания. «У вас 700 школ имеют полный износ оборудования! Скоро на костре будете суп варить в школе», – заявил он, отметив, что Терновая может написать на него жалобу за слишком жесткий тон разговора.

«Я восхищаюсь вашим необоснованным оптимизмом, – сказал Онищенко. – У вас все хорошо, все работает – а на самом деле в Алтайском крае самое плохое состояние в школах. Из 1025 школ, которые у вас есть, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%. Считайте, это рухлядь. 462 школы нуждается в проведении ремонта, 238 – в капитальном ремонте. Ни в одном субъекте РФ такого нет».

Алтайский край попал в 27 регионов, которые, по мнению Роспотребнадзора, не были готовы к реализации проекта по введению горячего питания во всех без исключения школах с 1 сентября.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.09.20

«Выгонять к чертовой матери!..» Экономисты жестко раскритиковали планы правительства Мишустина. / Генпрокурор Краснов взял под личный контроль цены на гречку и пшено. / Кабмин РФ решил сэкономить на неизлечимо больных. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

В Госдуму внесен законопроект об увеличении в 10 раз штрафа за разглашение данных силовиков

В России резко выросла заболеваемость детей сахарным диабетом

«Не надо это все упрощать»: «ЕР» в Госдуме отказалась одобрить закон о бесплатной газификации домов россиян

«Граждане от этого ничего не получат»: Госдума поддержала идею правительства отдать владельцам НПЗ более 250 млрд рублей

«Давайте пообсуждаем…» Министр науки РФ выступил против моратория на рост платы за обучение в вузах

Россия тратит на обучение одного студента в 2,5 раза меньше, чем страны Евросоюза

«Зарплата доцента в разы меньше, чем зарплата ректора»: в Госдуме убедили министра повысить выплаты работникам вузов

КПРФ заявила о поддержке оппозицией в Госдуме законопроекта об отмене «бестолкового марафона» на выборах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Сибирь, Центр России, Общество, Политика, Россия, Госдума,