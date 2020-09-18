Ликсутов назвал сроки внедрения Face Pay в метро

Технология оплаты проезда лицом (Face Pay) в московском метро может заработать весной будущего года. ОБ этом сообщил вице-мэр российской столицы Максим Ликсутов.

«Мы активно занимаемся настройкой и тестированием, и постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции», – отметил он в статье на едином транспортном портале Москвы.

Вице-мэр отметил, что пока такая технология массово не реализована нигде в мире, и у московского метро есть все шансы стать первым.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.09.20

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