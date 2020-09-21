ЧП на «фиолетовой» ветке метро: движение поездов прервано из-за инцидента с пассажиром

На Таганское-Краснопресненской линии московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, ЧП произошло около 12:45 «из-за человека на пути» – движение было остановлено от станции «Котельники» до «Выхино».

Известно, что пассажир упал на рельсы. К 13:05 движение было восстановлено.

Подробности инцидента не уточняются.

Москва, Мария Вяткина

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