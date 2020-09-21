В Подмосковье досрочно объявлен отопительный сезон

В Подмосковье объявлено о начале отопительного сезона. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил региональным и муниципальным властям подавать тепло в жилые дома.

«На заседании Андрей Воробьев дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мерзли в квартирах», – говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Ранее сообщалось, аналогичное решение намерен также принять мэр Москвы Сергей Собянин.

Стоит отметить, что традиционно отопительный сезон начинался, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышала 8 градусов тепла. Согласно прогнозу синоптиков, такая погода установится в последней декаде сентября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.09.20

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