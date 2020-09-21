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Понедельник, 21 сентября 2020, 17:31 мск

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Попавший под поезд пассажир московского метро погиб

Пассажир московского метрополитена, попавший сегодня под поезд на Таганско-Краснопресненской линии, погиб, передает РБК со ссылкой на пресс-службу УВД на московском метрополитене.

ЧП произошло на станции «Лермонтовский проспект», после чего движение поездов было прервано на участке между станциями «Котельники» и «Выхино».

На данный момент движение восстановлено, поезда ходят согласно графику.

Москва, Светлана Антонова

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