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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании Госдумы досрочно прекращены полномочия депутата от «Единой России» Александра Карелина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение поддержали не все находившиеся в зале парламентарии – двое проголосовали против.

Как сообщил первый зампредседателя думской комиссии по мандатным вопросам Иван Квитка, причиной стало избрание Карелина депутатом в Заксобрание Новосибирской области. Сам Карелин с думской трибуны поблагодарил «каждого избирателя, кто на протяжении этого заметного периода позволял представлял Новосибирскую область и однажды – Ставропольский край» в Госдуме.

Отдельной благодарности Карелин удостоил фракцию «Единой России». «Мы во все периоды продолжаем объединяться, демонстрируем самое главное: объединяясь – побеждаем, – заявил бывший борец. – Это не столько избирательные кампании, сколько те возможности, которые сегодня демонстрирует российское государство. Всем спасибо большое, до скорых встреч».

В итоге 348 депутатов поддержали решение Карелина об уходе из Государственной думы, однако двое голосовали против.

В Госдуме Карелин представлял Новосибирскую область, в 2016 году он победил на выборах по избирательному округу №0137.

Москва, Татьяна Дорофеева

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