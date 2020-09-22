Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина

Сегодня на пленарном заседании Госдумы досрочно прекращены полномочия депутата от «Единой России» Александра Карелина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение поддержали не все находившиеся в зале парламентарии – двое проголосовали против.

Как сообщил первый зампредседателя думской комиссии по мандатным вопросам Иван Квитка, причиной стало избрание Карелина депутатом в Заксобрание Новосибирской области. Сам Карелин с думской трибуны поблагодарил «каждого избирателя, кто на протяжении этого заметного периода позволял представлял Новосибирскую область и однажды – Ставропольский край» в Госдуме.

Отдельной благодарности Карелин удостоил фракцию «Единой России». «Мы во все периоды продолжаем объединяться, демонстрируем самое главное: объединяясь – побеждаем, – заявил бывший борец. – Это не столько избирательные кампании, сколько те возможности, которые сегодня демонстрирует российское государство. Всем спасибо большое, до скорых встреч».

В итоге 348 депутатов поддержали решение Карелина об уходе из Государственной думы, однако двое голосовали против.

В Госдуме Карелин представлял Новосибирскую область, в 2016 году он победил на выборах по избирательному округу №0137.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.09.20

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