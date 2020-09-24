«Если детей забирать, должники еще быстрее бы расплачивались»: в Госдуму внесена поправка о запрете изымать домашних животных

В России хотят запретить изымать домашних животных за долги. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, такой законопроект сегодня был внесен в нижнюю палату парламента, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Законопроект запрещает конфискацию домашних животных за долги. Это норма, которую мы давно прорабатывали. У нас ушло определенное время на согласование, но правительство нас поддержало. У человека, который должен деньги банку или любой кредитной организации, его питомцев конфисковать нельзя. Это логично, потому что мы приводим законодательство в соответствии с действующими нормами, которые распространятся на скот – скот конфисковать нельзя, а домашних животных можно. Такая была правовая коллизия», – сказал Бурматов.

По его словам, эта инициатива также позволит гуманизировать законодательство. «83% граждан считают домашних животных членами своих семей – это социология. Вы представляйте состояние человека, когда у него забирают зачастую, самое близкое существо», – отметил он.

При этом депутат обратил внимание, что судебные приставы часто игнорируют нормы человеческой морали. «Я недавно читал интервью представителя службы судебных приставов, который говорит, что это отличная мера, потому что люди начинают быстрее расплачиваться с долгами. Ну это шантаж. Если детей забирать, они, наверное, еще быстрее расплачивались», – возмутился глава думского комитета.

Бурматов также отметил, что конфискованных животных содержат в непригодных условиях. «Они прямо под столами там сидят. Это издевательство, жестокое обращение с животными. Это опасно и для судебных приставов, и для самих питомцев», – считает он.

В то же время депутат отметил, что поправки не будут касаться тех граждан, кто использует своих питомцев культурно-зрелищных мероприятиях, например, в цирке, или в питомниках.

Предполагается, что поправки будут внесены в гражданский процессуальный кодекс.

Москва, Мария Вяткина

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