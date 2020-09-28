«С каких пор у нас «Ашан» попадает в Tax Free?» Комитет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о компенсации НДС иностранцам

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам снял с рассмотрения законопроект о Tax Free – возврате НДС иностранцам, внесенный правительством РФ в начале сентября. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению парламентариев, кабинет министров не учел в финансово-экономическом обосновании расходы на создание системы учета таких продаж, а своевременность инициативы вызывает вопросы. При этом в списке учреждений торговли, имеющих право на возврат Tax Free, оказался казанский «Ашан».

Как отметил глава комитета Андрей Макаров, правительство РФ наделено полномочиями по созданию перечня товаров, на которые не распространяется система Tax Free, однако на данный момент такого перечня нет, и, как следует из материалов законопроекта, разработка и утверждение такого перечня вообще не предусматривается. «Скажем, «Ашан» в Казани у нас попал в Tax Free. Мне просто интересно: с каких пор у нас «Ашан» попадает в Tax Free? Это такая вот новинка, судя по всему», – сказал Макаров.

«Когда правительство не предполагает делать ограничительный список – это что, у нас на продовольствие тоже будет распространяться? Тогда понятно, почему «Ашан» попадает: купил килограмм морковки, как раз получил такс-фри. Хорошая идея. Я не пошутил про «Ашан» в Казани: есть перечень Минпромторга , в который «Ашан» в Казани включен», – пояснил он.

По его словам, вызывает вопросы даже своевременность рассмотрения законопроекта и введения такого новшества. «Сейчас, когда практически никто никуда не ездит, не летает – неужели тема Tax Free настолько актуальна?» – отметил Макаров.

Кроме того, как обратил внимание парламентарий, в пояснительной записке к законопроекту указано, что его реализация не потребует дополнительных затрат. Однако в случае запуска Tax Free на всей территории страны, очевидно, что потребуется специальная система учета. «Очевидно, что такой системы нет, и нужны дополнительные расходы по этому поводу», – подчеркнул он.

В итоге Макаров предложил обратиться в правительство с письмом «о том, насколько целесообразно сейчас выносить на рассмотрение этот закон». Кроме того, парламентарии попросят авторов документа исправить финансово-экономическое обоснование и все же подсчитать, какая сумма из бюджета РФ потребуется на его реализацию. На данный момент в материалах проекта бюджета на следующий год не учтены расходы на эти цели, подчеркнул председатель комитета.

Законопроект о распространении на всю страну системы Tax Free, действующей в порядке эксперимента в 13 регионах, был внесен правительством РФ 5 сентября. Поправки планируется внести в Налоговый кодекс РФ. В частности, документ предусматривает возможность компенсации НДС в случае приобретения иностранными гражданами подакцизных товаров, а также уменьшение нижней границы суммы до 5 тысяч рублей.

На данный момент в рамках эксперимента для получения возмущения НДС иностранцев должен купить в России товар на 10 тысяч рублей в течение одного дня.

«Система «Такс фри» способствует росту продаж товаров, как попадающих под ее действие, так и не попадающих за счет общего увеличения привлекательности шоппинга в данной стране и росту объема оказываемых услуг, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Кумулятивный эффект от реализации пилотного проекта отразится также на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, увеличении предпринимательской активности, увеличении производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов, и переходе на качественно новый уровень развития торговли в целом».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.09.20

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