«Считаю его действия умышленными…» Семья ребенка-инвалида третий год добивается от депутата Госдумы от «ЕР» обещанных средств на реабилитацию

Семья ребенка-инвалида из Санкт-Петербурга третий год добивается средств на его реабилитацию, гарантированных сертификатом с подписью депутата Государственной думы от «Единой России» Михаила Романова. Документ матери 10-летнего Саши Наталии торжественно вручили на широко распиаренной благотворительной акции в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге в мае 2018 года. С тех пор секретарь Романова и сам парламентарий отделываются обещаниями – а о судьбе собранных, по словам Наталии, примерно 500 тысяч рублей, ей ничего не известно.

В ожидании поездки семья отказалась от путевки, предоставленной Саше комитетом по молодёжной политике. В итоге ребенок вообще не получил необходимых процедур. «Считаю действия М.В.Романова в этом вопросе умышленными, а сложившуюся ситуацию расцениваю как издевательство», – сообщила Наталия корреспонденту РИА «Новый День».

Благотворительная акция «От сердца к сердцу» уже несколько лет проходит в рамках ПМЭФ: на стадионе в Колпино «звезды» играют товарищеский матч с командой «Зенита», все это сопровождается выступлениями местных творческих коллективов, бойкой торговлей сувенирами и едой. Все собранные средства идут на нужды конкретных детей-инвалидов: в финале акции их родителям торжественно вручают сертификаты на оказание благотворительной помощи.

«Ежегодно для участия в акции объединяются тысячи людей, трибуны Колпинского стадиона полны зрителей, – цитировали официальные СМИ выступление депутата Госдумы Романова. – Это показывает, насколько наше общество, мы все восприимчивы к теме благотворительности, внимательны к тем, кто попал в беду, к семьям, где болеют дети. Важно, что люди не остаются один на один со своими бедами, что мы не безразличны к тем испытаниям, которые выпали на их долю».

Источник: официальный аккаунт МО Колпино в соцсети «ВКонтакте»

О том, как на самом деле депутат «не оставил людей один на один с их бедами», Наталия сообщила «Новому Дню». Принять участие в благотворительной акции в 2018 году семье посоветовали в ЦСРИиДИ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, где 10-летний Саша проходит реабилитацию. По словам Наталии, собрано на матче было в общей сложности около 500 тысяч рублей. Со счастливыми мамами на стадионе «Ижорец» в Колпино в разных ракурсах фотографировался депутат Михаил Романов и знаменитый фигурист Илья Авербух.

«После матча нам публично выдали данный сертификат, подписанный Романовым, сделали фотографии вручения и сказали, что в течении недели с нами свяжутся для дальнейшего решения о реабилитации/отдыхе ребёнка», – пояснил Наталия. В ЦСРИиДИ ей сказали, что можно выбрать любой санаторий в Крыму, запросить там счёт, который затем будет передан Михаилу Романову, и средства будут перечислены сразу крымскому учреждению.

«Мы стали искать подходящий нам по заболеванию санаторий, обговаривать условия проживания, потому что в силу заболевания ребёнка нам нужны пандусы, отдельный санузел и т.д. Не буду вдаваться в подробности, на это было потрачено немало времени и сил, так как был июнь, и основная часть мест в санаториях уже была забронирована, – рассказала Наталия. – Для брони требовалось сделать в поликлинике и отослать и на ребёнка и на сопровождающих санаторно-курортные карты, а это прохождение узких специалистов, сдача анализов. В итоге санаторий был найден, ЕЦДКС города Евпатория, бронь сделана, счёт сформирован. Но как раз с этого момента связаться с кем-то из представителей Романова или с ним самим стало невозможно: на звонки и письма по электронной почте перестали отвечать. Наша бронь пропала. На море, так необходимое ребёнку, мы в этот год не попали вообще, поскольку пришлось отказаться от путёвки, предоставляемой комитетом по молодёжной политике».

Больше полугода Наталия не тревожила организаторов акции – лето прошло, хватало и других забот. Однако весной 2019-го женщина вновь увидела волну публикаций о депутате Госдумы Романове, который вручал очередные сертификаты «От сердца к сердцу», и решила позвонить в его приемную в Госдуме, чтобы записаться на прием и выяснить судьбу будто бы выделенных ее сыну денег. Трубку взяла секретарь депутата, выслушала рассказ Наталии и пообещала, что ей перезвонят. Три месяца петербурженка ждала и надеялась, а потом снова набрала номер приемной. «Так повторялось несколько раз, – говорит она. – После моих многократных попыток попасть на приём, секретарь Анастасия сказала, что моим вопросом будет заниматься Матвеев Алексей Сергеевич, и дала его координаты. Он связался со мной и сказал, что наш вопрос решается. Дальше всё повторилось сначала: я звонила ему, он отвечал, что всё решается, перезвоню в конце недели. И на этом всё, ни решений, ни звонков».

Судя по номеру телефона и электронной почте, Алексей Матвеев – это однопартиец Романова, депутат петербургского района Колпино от «Единой России». В «депутатском тренде» он действовал до конца карантина по коронавирусу, а когда Крым открылся для поездок, Наталия снова позвонила в приемную парламентария Госдумы. «Я уже достаточно резко сказала, что если они не могут своими силами решить этот вопрос, я буду добиваться решения в вышестоящих инстанциях, – отметила перетербурженка. – В этот же день мне перезвонил сам Романов, стал расспрашивать про сложившуюся ситуацию и сказал, что он вообще не знает, почему я решаю этот вопрос с Матвеевым, что Матвеев к нему вообще никакого отношения не имеет!»

Наталия снова услышала обещание решить вопрос: Романов предложил ей составить счет на курс реабилитации и предоставить ему реквизиты организации для перечисления денег. Счет выдали в ОЦ «Развитие Без Барьеров», петербурженка передала для депутата все координаты учреждения для связи – но счет в ОЦ так никто и не запросил. Потом депутат оказался в командировке, затем в отпуск ушла секретарь Романова, так что вопрос о реабилитации Саши не решен до сих пор. Пока депутат Романов занимался более важными парламентскими делами, прошло два года.

«Я понимаю, что это делается умышленно, и конструктивного решения с депутатом Михаилом Романовым и его «помощниками» не получится, – подытожила Наталия. – Но не оставлять его действия без внимания уже дело принципа, я слишком много потратила на общение с ним времени, сил и нервов».

Редакция РИА «Новый День» направила официальные запросы депутату Государственной думы Михаилу Романову, в пресс-службу ЦИК «Единой России», в продюсерский центр Ильи Авербуха и в Фонд Росконгресс, который выступал организатором ПМЭФ-2018. Получить оперативный комментарий не удалось, на момент публикации этого материала ни один ответ на запросы не поступил.

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