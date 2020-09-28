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Понедельник, 28 сентября 2020, 17:06 мск

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Депутатам Госдумы рекомендовали не уезжать массово в регионы

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Депутатов Госдумы, входящих в бюджетный комитет, попросили не покидать Москву в ближайшую неделю, которая в нижней палате парламента является региональной. С соответствующей просьбой к коллегам обратился глава комитета Андрей Макаров.

«Я очень просил бы всех депутатов сейчас в региональную неделю остаться в Москве, и не выезжать в регионы, – сказал Макаров в финале заседания комитета в понедельник. – Всем просто рекомендую. Естественно, я сегодня выйду на Совет Думы, он всегда принимал такое решение. У вас у всех будет такое письмо о том, что просим не выезжать в регионы. Чтобы не было рисков».

В нижней палате парламента ожидают, что проект бюджета будет внесен 30 октября, пояснил также Макаров.

В комитет Госдумы по бюджету и налогам входит 33 депутата.

Москва, Татьяна Дорофеева

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