В Подмосковье резко увеличилось число госпитализаций больных с COVID-19

В Московской области резко увеличилось число больных коронавирусом, которым требуется госпитализация. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, за последнюю неделю это количество увеличилось на 45-47%, в связи с этим дано поручение разворачивать новые медицинские койки.

Губернатор также отметил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью вынудило региональные власти отказаться от торжеств по случаю Дня основания Московской области. «Октябрь – традиционно мы отмечаем День Московской области, 91 год, мы по понятным причинам в этом году не будем устраивать концерты и организовывать торжественные мероприятия. Мы воздержимся», – сказал Воробьев, слова которого цитирует «Интерфакс».

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 209 новых случаев заболевания коронавирусом. 194 пациента с covid-19 выздоровело, семеро скончались.

Москва, Светлана Антонова

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