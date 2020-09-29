российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 сентября 2020, 13:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Подмосковье резко увеличилось число госпитализаций больных с COVID-19

В Московской области резко увеличилось число больных коронавирусом, которым требуется госпитализация. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, за последнюю неделю это количество увеличилось на 45-47%, в связи с этим дано поручение разворачивать новые медицинские койки.

Губернатор также отметил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью вынудило региональные власти отказаться от торжеств по случаю Дня основания Московской области. «Октябрь – традиционно мы отмечаем День Московской области, 91 год, мы по понятным причинам в этом году не будем устраивать концерты и организовывать торжественные мероприятия. Мы воздержимся», – сказал Воробьев, слова которого цитирует «Интерфакс».

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 209 новых случаев заболевания коронавирусом. 194 пациента с covid-19 выздоровело, семеро скончались.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.09.20

«Вирус сделал свое злое дело»: в Госдуме почтили память умершего от ковида депутата и объявили о новых мерах предосторожности. / Позитивный настрой помогает предотвратить болезни сердца. / «Эсеры» намерены подать иск в Конституционный суд из-за отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Конституционный суд рассмотрит первое дело об ограничении свободы передвижения граждан из-за коронавируса

В Подмосковье пытаются исправить ошибки экс-главы минэкологии Когана: рекультивируют свалку, которую он защищал

В Подмосковье досрочно объявлен отопительный сезон

В Подмосковье заповедную зону «пытаются освоить» под строительство базы отдыха: против владельцев подан иск

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пенсионеров и хронических больных

«В трехлетней перспективе…» Путин запомнил обещание главы Подмосковья решить проблему обманутых дольщиков

Осталось 19 дней: в Подмосковье «Традиция» соберет известных актеров, музыкантов, писателей, поэтов и философов

В Подмосковье медики получили коронавирусные доплаты только с помощью прокуратуры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Подмосковье,