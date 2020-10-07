В Подмосковье сформирован 3-месячный запас средств индивидуальной защиты

В Подмосковье сформирован запас средств индивидуальной защиты – масок, перчаток и антисептических средств, которых достаточно на три месяца. Об этом сообщила директор «Мособлмедсервиса» Ирина Полетыкина.

«На сегодняшний день в аптеках и на нашем складе мы имеем более чем достаточное количество масок. Это 5 млн штук, одноразовых», – цитирует Полетыкину «Интерфакс».

Директор «Мособлмедсервиса» также уточнила, что маски продаются по цене от 5 рублей, в день их продается до 10 тысяч. «Если перечислить эти три средства защиты – маски, перчатки и антисептические средства, то при нынешней «уходимости» (товара), у нас остатка хватит на трехмесячную работу», – отметила Полетыкина.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.10.20

Чиновники предложили удешевить топливо для Дальнего Востока. / «Информационно-террористическая атака»: почти у трети россиян «неврозы на уровне психозов». / Под Рязанью горит арсенал, взрываются снаряды. Идет эвакуация жителей 10 деревень (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»