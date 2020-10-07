В Подмосковье сформирован 3-месячный запас средств индивидуальной защиты

В Подмосковье сформирован запас средств индивидуальной защиты – масок, перчаток и антисептических средств, которых достаточно на три месяца. Об этом сообщила директор «Мособлмедсервиса» Ирина Полетыкина.
«На сегодняшний день в аптеках и на нашем складе мы имеем более чем достаточное количество масок. Это 5 млн штук, одноразовых», – цитирует Полетыкину «Интерфакс».
Директор «Мособлмедсервиса» также уточнила, что маски продаются по цене от 5 рублей, в день их продается до 10 тысяч. «Если перечислить эти три средства защиты – маски, перчатки и антисептические средства, то при нынешней «уходимости» (товара), у нас остатка хватит на трехмесячную работу», – отметила Полетыкина.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.10.20
Чиновники предложили удешевить топливо для Дальнего Востока. / «Информационно-террористическая атака»: почти у трети россиян «неврозы на уровне психозов». / Под Рязанью горит арсенал, взрываются снаряды. Идет эвакуация жителей 10 деревень (ВИДЕО). Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube