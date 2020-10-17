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Суббота, 17 октября 2020, 11:44 мск

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В Подмосковье вступил в силу запрет на ночные развлечения

Сегодня вступило в силу постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое запрещает проведение ночных развлекательных мероприятий в заведениях общепита. Поводом для ограничений стал рост заболеваемости коронавирусом.

«Приостановить оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, с 0:00 по 8:00 по московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий», – говорится в документе.

В постановлении главы региона отмечается, что под ограничения попадут дискотеки, караоке, выступления музыкантов и другие развлекательные программы.

Москва, Светлана Антонова

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