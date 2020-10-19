Губернатор Подмосковья анонсировал новые антикоронавирусные ограничения

В Подмосковье с 21 октября будут введены дополнительные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, будет запрещено проведение массовых мероприятий, вновь будут закрыты музеи и выставки.

«Мы в среду примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничений в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах будет запрещено», – цитирует главу Московской области телеканал «360».

Воробьев пояснил, что новые ограничения связаны со сложной эпидемиологической ситуацией. «Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Я также хочу подчеркнуть, что все ключевые отраслевики сегодня главным заданием имеют разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья. Эта работа является для нас принципиально важной», – сказал он.

Кроме этого, как сказал губернатор, дополнительные ограничения нужны из-за школьных каникул, которые скоро начнутся. «Учащиеся получат больше свободного времени, а значит, будут посещать массовые мероприятия, где есть риск заразиться. Чтобы предотвратить это, их следует на время запретить. Прежде всего, речь идет о транспорте, фильтрах и контроле в школах, соблюдении новых стандартов на предприятиях. Для того, чтобы сберечь жизни, не допустить очаговых заболеваний», – отметил он, посоветовав жителям Подмосковья «максимально избегать» увеселительных мероприятий.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в России зарегистрировано 15 982 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Москве (+5 376), Санкт-Петербурге (+686) и Московской области (+466).

Москва, Мария Вяткина

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