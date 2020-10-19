Белорусы в Киеве вышли на акцию протеста против американской «корпорации зла Rand»

В минувшие выходные около американского посольства в Киеве прошла акция протеста представителей белорусской общины «Сябры Волыни» с требованием прекратить поддержку беспорядков в Минске. Участники митинга заявили, что антиправительственные манифестации координируются американцами через теневую структуру Госдепа – Rand Corporation, которая осуществляет подготовку к «цветным революциям» на постсоветском пространстве, передает портал newsone.ua.

Источник from-ua.com

Участники акции протеста развернули плакаты «Rand + Госдеп США = война», «США, руки прочь от Белоруссии», «Rand корпорация зла», а также плакаты с карикатурами на «американскую марионетку», экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую и бело-красно-белый флаг, используемый противниками действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Собравшиеся скандировали: «Рэнд – корпорация зла!», «Руки прочь от Белоруссии!» «Белорусы Украины прекрасно знают, кто стоит за Тихановской и её протестами. Белорусы Украины хотят, чтобы весь мир знал: заказчик беспорядков в нашей родной республике – США и их фонды, структуры вроде Rand. Американский Госдеп при помощи таких корпораций вмешивается в дела суверенных государств», – заявил лидер общины Михаил Кононович.

По его словам, «результат этой враждебной деятельности – дестабилизация и последующая гражданская война, а затем – и война с соседними братскими государствами». «Реализацию этого сценария мы уже видели в Украине. Мы хотим, чтобы США перестали вмешиваться в дела Белоруссии. Корпорация RAND – это война!» – подчеркнул он.

Источник politnavigator.net

Стоит отметить, что ранее белорусский политолог Александр Шпаковский обращал внимание на роль Rand и других подобных американских структур в минских беспорядках. «Гибридная атака на Беларусь тщательно планировалась, были выделены значительные денежные средства и очевидно, что поляки с литовцами – лишь исполнители в этом деле, а за их спинами маячат уши (погоны) более серьезных субъектов», – считает он.

«RAND как ключевая фабрика мысли американского истеблишмента идет на открытый шантаж руководства России: «Кремлю может быть трудно принять более демократическое восточнославянское государство на границе с Россией, но Европейский Союз и Соединенные Штаты могут ясно дать понять, что любое улучшение отношений с Москвой возможно при условии отказа России от любого вмешательства в Беларусь», – подчеркивал портал «Беларусь сегодня».

Комментируя эту ситуацию, российский политолог Сергей Мареков назвал акцию протеста белорусской общины в Киеве смелым шагом, поскольку действительно наблюдается попытка государственного переворота и свержения действующего президента Лукашенко. «Разворачивают его, правда, не непосредственно американцы, а польские спецслужбы. Делается это очень активно, может быть, у них и удастся все – они в Украине совершили государственный переворот. Американские спецслужбы помогают польским спецслужбам в организации этого переворота. Там, конечно, работают американские «синк танки», там много неправительственных организаций и американских, и европейских», – сказал эксперт в комментарии РИА «Новый День».

«Конечно, это мужественный шаг белорусской организации на Украине, но со злом бороться-то надо, потому что без сомнения, поскольку совершенно очевидно, что режим в Киеве, который установлен спецслужбами США, является не только марионеточным, а открыто репрессивным и проводит политику государственного терроризма. Около десяти тысяч человек уничтожены в раках террора на Украине – не на Донбассе, а по всей территории Украины. Очевидно, это террористический режим и такой же спецслужбы хотят установить в Белоруссии. Поэтому сопротивление ему является связанным долгом любого гражданина Белоруссии, любого другого человека», – заявил Марков.

Киев, Светлана Антонова

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