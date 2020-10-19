Теперь официально: Воробьев подписал постановление о новых антикоронавирусных ограничениях в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о дополнительных ограничениях, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом. Согласно документу, опубликованному на сайте регионального правительства, с 21 октября по 7 ноября в Подмосковье запрещается проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, а также выставочных, просветительских и рекламных.

Запрещается также посещение организаций, осуществляющих деятельность музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. При этом прогулки на их территории разрешены.

Кроме этого, торгово-развлекательные центры площадью свыше 5 тысяч кв метров и организации, предоставляющие услуги общественного питания, обязаны измерять температуру тела всем посетителям и не допускать людей, у которых она повышена.

Как сообщал «Новый День», Воробьев ранее пояснил, что новые ограничения связаны со сложной эпидемиологической ситуацией. «Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения», – сказал губернатор.

Напомним, за последние сутки в России зарегистрировано 15 982 новых случая заражения covid-19 в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Москве (+5 376), Санкт-Петербурге (+686) и Московской области (+466).

Москва, Мария Вяткина

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