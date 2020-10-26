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Понедельник, 26 октября 2020, 15:32 мск

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В Москве пассажиров с высокой температурой не пустят в метро

В метро и МЦД Москвы не пустят пассажиров с высокой температурой. На станциях появились тепловизоры, которые будут подавать сигнал, если у входящего человека температура выше 37,5 градуса. Законные основания для запрета пользования транспортом пассажирам с температурой при этом не указаны.

Как говорится в сообщении департамента транспорта Москвы, тепловизионные приборы установлены на автовокзалах, автостанциях, в метро и МЦД около рамок металлоискателей. При срабатывании сигнала пассажиру измерят температуру обычным термометром, и если подтвердится, что она повышена, то «его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую».

При этом законные основания для таких действий, как отказ в пользовании транспортом пассажиру с повышенной температурой, не сообщаются. В указе мэра Москвы о введении режима повышенной готовности и последующих затем изменениях в этот указ о запрете на передвижение пассажирам с температурой 37,5 градуса и выше, ничего не говорится.

В соцсетях москвичи устроили настоящий шквал возмущенных отзывов на новую инициативу департамента транспорта. «С 37,5 вообще-то даже из больницы выписывают, это верхняя граница нормы и много у кого постоянно такая температура», « Москве сейчас идёт массовый ремонт поликлиник и многим приходится ехать до временной своей поликлиники. А врачи ОП из чужой поликлиники не обязаны доезжать до пациента», поясняют москвичи.

Москва, Алевтина Белова

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© 2020, РИА «Новый День»

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