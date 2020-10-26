«Резать себя, чтобы посмотреть, что там…»: жительница Подмосковья чуть не умерла в ожидании медицинской помощи

Жители Подмосковья в социальных сетях делятся жуткими историями о работе поликлиник, больниц и службы скорой помощи. Судя по публикациям, в системе здравоохранения вскрываются большие проблемы: поликлиники заносят пациентов в «черный список» и не отвечают на их звонки, люди не могут добиться назначения компьютерной томографии (КТ) и жалуются, что областной минздрав запретил одновременное КТ-обследование двух частей тела.

В частности, жительница Подмосковья Марина Ялова в соцсетях рассказала, как не могла получить экстренную медицинскую помощь, страдая от перитонита – теряющую сознание женщину возили по разным медучреждениям в поисках аппарата КТ, чтобы исключить коронавирус. В больнице врачи требовали, чтобы она не кричала от боли, а в итоге предложили сделать полостную операцию, чтобы «посмотреть, что внутри», поскольку кабинет УЗИ открывался только в 9 утра.

В публикации в «Фейсбуке» женщина пояснила, что вызвала скорую помощь из-за резкой боли в животе и температуры 38 градусов. Такие вызовы должны отрабатываться в 20 минут, отметила она, однако ей пришлось ждать бригаду два с половиной часа. «Звоню третий раз, говорю, что теряю сознание. Ничего не можем сделать, ждут скорые еще со вчерашнего дня, – пишет Ялова. – По новым правилам, если есть температура, то обязательно сделать КТ. Чтобы исключить корону. Куда ехать делать КТ решает самый гениальный в мире логист. Ну ок. Из Лесного Городка в Апрелевку. Всего-то полчасика чтобы приехать, поцеловать дверь и узнать, что аппарат сломан. Все это, повторюсь, с острой болью и уже не хило отъезжающим сознанием».

После этого скорую с пациенткой отправили в Наро-Фоминск, до которого еще 50 минут, и там она начала терять сознание. «В это время врач со скорой помощи мечется по врачам, все орут, ругаются, а я реально тихонечко умираю прямо на глазах у публики, которым насрать на пациента. Гораздо интереснее выяснять, кто и кого и почему и куда послал», – рассказала Ялова. Там же на осмотре врач накричала на страдающую от острой боли женщину, требуя, чтобы она сидела, молча, «потому что умирать надо тихо».

КТ показало, что инфекционной пневмонии у пациентки нет, и бригада скорой помощи оставила ее в больнице Наро-Фоминска. Однако на тот момент было всего 6 часов утра, а кабинет УЗИ открывался только в 9 – поэтому оперативно обследовать ее не могли.

«Мне предлагают сделать полосную операцию, чтобы чисто посмотреть, а что там у меня, – пишет Ялова. – У меня только один вопрос. Зачем? Зачем меня привезли в больницу, где мне не могут оказать помощь? Зачем? Зачем везти в Наро-Фоминск, если Одинцово в 15 минутах езды от меня? И там есть все. Собрав последние остатки сознания, говорю, что без УЗИ резать себя, «чтобы посмотреть что там», не дам». УЗИ в результате показало, что жидкость находится уже в малом тазу, после чего женщину «в кабинет для беседы» пригласил анестезиолог, причем прийти туда она должна была сама. «Начинаю отъезжать сидя за столом. Он закончил свой спич, идите, говорит, в палату. Я прямо по -русски через рот говорю, что не дойду. И вероятнее всего даже не доползу. Ну это же не страшно. Он меня ведет под руку. Прихожу в себя уже в палате. После потери сознания», – пишет она.

После этого пациентке наконец сделали лапароскопию. «Теперь я с двумя надрезами, промытыми кишками, с трубочкой из живота. В ожидании чуда и с надеждой на исцеление. Очень жду понедельника чтобы поговорить уже наконец с лечащим врачом. Потому что никто ничего не знает, – рассказала она вечером в воскресенье. – Ухаживает за мной в палате соседка после полосной операции, таджичка Аниса. Выносит и ставит мне утки. Медсестры такой [ерундой] не занимаются. А за Анисой также ухаживали другие соседки по палате, когда она 4 дня не вставала после операции. И видимо я понесу этот акт добра, поддержки и любви дальше... Ведь я уже на ногах!»

Пост Марины Яловой собрал более 1,6 тыс просмотров и около 800 комментариев. Пользователи сочувствуют женщине и советуют не оставлять просто так эту ситуацию, а подавать в суд на подмосковных медиков.

Вопросы к минздраву Подмосковья есть и у других жителей региона. Так, жительница Одинцово Юлия Пшеничная 13 октября «Фейсбуке» рассказала, что ее маму в поликлинике по месту жительства внесли в «черный список», и все звонки в регистратуру 73-летней женщины просто сбрасывались. Чтобы убрать телефон из этого списка, Юлии пришлось везти маму в поликлинику и решать вопрос лично. Блокировка, по ее словам, происходит в случае однократной неявки пациента на прием. О таком же случае в комментариях к записи рассказала Анна Голанд.

«Дорогой Минздрав Московской области, вы ничего не хотите поменять в вашей прачечной?» – вежливо поинтересовалась автор публикации.

Пользователь под именем Натали Брыксина 22 октября в соцсетях оставила запись о том, что минздрав Московской области издал приказ о запрете одновременного обследования двух частей тела на КТ. Пациентам, которым необходимы эти процедуры, теперь надо дважды приезжать в медучреждения. «Хочу спросить чиновников, для чего это сделано? Навредить пациентам и заставить их два раза переживать неприятные процессы? Два раза приезжать на обследование?! В ковид? Вы пошутили или поиздевались над пациентами и врачами?!» – возмутилась женщина.

В сентябре пользователь Sofiya Bahtiyarova в «Фейсбуке» рассказала, как ее родственница в подмосковном городе Лобня не могла добиться КТ, а в итоге получила направление на рентген. «Родственники отвезли больную в Лобненскую гор.больницу на рентген, а на следующий день, придя за результатами, их просто не обнаружили, их гоняли по всей поликлинике из кабинета в кабинет в поиске результатов снимка, но так и не нашли! В результате чего пришлось больную вывезти в Москву и буквально с улицы в пяти минутах от 52 больницы, вызывать скорую», – сообщила она.

Ссылки на записи в «Фейсбуке» о двух из этих случаев пользователи несколько дней назад опубликовали в комментариях к записям на странице Минздрава Московской области, однако ответов на них нет до сих пор.

Руководителем минздрава Московской области является Светлана Стригункова. На эту должность она пришла в январе 2020 года из кресла первого замминистра здравоохранения, которое занимала с октября 2019 года. Ранее Стригункова трудилась в министерстве экономики Подмосковья, причем прошла с 2001 года путь от ведущего специалиста до первого замминистра и и.о. министра экономики.

Редакция РИА «Новый День» направила запрос в министерство здравоохранения Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию с инцидентами, о которых сообщили жители региона.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.10.20

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