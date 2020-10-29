В Москве и Подмосковье с января будет действовать единая транспортная карта

С 2021 года в автобусах и электричках Москвы и Московской области будет действовать единая транспортная карта. Об этом сегодня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии открытия автовокзала «Центральный» на Щелковском шоссе.

«Жители Москвы или Подмосковья пользуются разными картами. Вот с января месяца, благодаря нашей совместной стратегии, будет единая карта, действовать она будет и на железнодорожном [транспорте], и на автобусах, везде. Более того, эта карта будет также работать и в других регионах», – сказал Воробьев.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин назвал транспортное сотрудничество с Подмосковьем стратегическим.

Сейчас на территории Москвы в автобусах и метро действует карта «Тройка», на территории области – карта «Стрелка».

В ходе торжественной церемонии открытия автовокзала главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве по улучшению транспортной инфраструктуры. Речь идет, в частности, об открытии новых маршрутов, развитии и интеграции билетной системы, внедрении единых стандартов транспортной безопасности.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 29.10.20

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