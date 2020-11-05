Сбой на портале госуслуг: в Подмосковье ГИБДД начала запись по телефону и прием в порядке «живой очереди»

В Московской области из-за сбоев на портале госуслуг ГИБДД открыла запись по телефону и начала выдачу водительских прав в режиме «живой очереди». Соответствующее сообщение появилось на сайте регионального управления госавтоинспекции.

«В связи с имеющимися сбоями в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений организован в регистрационно-экзаменационных подразделениях Московской области с использованием предварительной записи по телефону, а также в режиме «живой очереди» с соблюдением необходимых мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», – говорится на сайте.

В подмосковной автоинспекции заверили, что ведут работу по увеличению времени приема во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях.

Ранее СМИ сообщали, что из-за сбоев на портале госуслуг огромные очереди выстроились к регистрационно-экзаменационным отделам ГИБДД в регионах. 23 октября МВД РФ подтвердило, что проблема существует. На сайте министерства было опубликовано разъяснение порядка получения услуг в ГИБДД на период отладки взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.11.20

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