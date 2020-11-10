«Пик был на прошлой неделе»: 38 депутатов Госдумы лечатся от коронавируса

Лечение от коронавируса проходят 38 депутатов Госдумы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, В общей сложности COVID-19 с начала пандемии был подтвержден у 117 народных избранников.

«Пандемия не обходит депутатов стороной. У нас с вами коллеги находятся на больничных койках, кто-то из них выписывается, другие попадают. Если брать с учетом тех, кто сегодня находится на больничной койке – 117 депутатов. Это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто сегодня болеет, это 38 человек», – уточнил Володин, отметив, что «пик был на прошлой неделе, 42 депутата».

«Парламент не останавливает свою работу, понимая ответственность перед гражданами нашей страны», – подчеркнул он.

Напомним, Госдума сегодня впервые по новому закону рассматривает кандидатуры вице-премьера и министров, предложенные председателем правительства РФ. Назначения на эти должности производит президент.

На должность главы Минэнерго выдвинут нынешний руководитель «РусГидро» Николай Шульгинов. Главой Минстроя премьер-министр предложил назначить первого заместителя руководителя этого ведомства Ирека Файзуллина, министром транспорта – гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды – руководителя Минвостокразвития Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.11.20

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