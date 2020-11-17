российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 ноября 2020, 11:53 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Лидер «Справедливой России» вышел из самоизоляции

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сам политик, призвав сделать тестирование на COVID-19 бесплатным для всех граждан России.

«Я очень рад, что я вновь приступаю к работе, после того как переболел коронавирусом, – заявил Миронов во вторник перед началом пленарного заседания Госдумы. – Переболел в легкой форме, но тем не менее всех призываю беречь себя и заботиться о себе и своих близких».

Лидер «эсеров» также обратил внимание, что к этому дню протестировано на коронавирус 70 млн граждан РФ, 1,9 млн тестов оказались положительными. «Я настаиваю на том, что тесты должны быть бесплатны для наших граждан, и они должны быть массовыми», – подчеркнул Миронов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.11.20

К проекту федерального бюджета внесено почти 900 поправок. / Центральной России прогнозируют ледяной дождь. / В России за сутки умерли 442 больных коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

К проекту федерального бюджета внесено почти 900 поправок

«Чтобы впредь не захотелось нарушать закон»: вице-спикер Госдумы предложил вернуть москвичам право, отнятое Собяниным и Ликсутовым

Госдума готова в срочном порядке принять законопроект о дистанционном образовании

«Новый вариант социального мошенничества»: Госдума поддержала изменение расчета МРОТ

Молодежь в России «постарела» до 35 лет

«Завершаем строительство монархии и перерождение ЦК КПСС»: Госдума единогласно поддержала закон о Госсовете

«Циничный обман!» Депутаты Госдумы выступили с жесткой критикой нового проекта МРОТ

«Единая Россия» в Госдуме отказалась обнулить налог на доход ниже 17 тысяч рублей в месяц

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Госдума, Коронавирус из Китая,