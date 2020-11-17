Лидер «Справедливой России» вышел из самоизоляции

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сам политик, призвав сделать тестирование на COVID-19 бесплатным для всех граждан России.

«Я очень рад, что я вновь приступаю к работе, после того как переболел коронавирусом, – заявил Миронов во вторник перед началом пленарного заседания Госдумы. – Переболел в легкой форме, но тем не менее всех призываю беречь себя и заботиться о себе и своих близких».

Лидер «эсеров» также обратил внимание, что к этому дню протестировано на коронавирус 70 млн граждан РФ, 1,9 млн тестов оказались положительными. «Я настаиваю на том, что тесты должны быть бесплатны для наших граждан, и они должны быть массовыми», – подчеркнул Миронов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.11.20

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