В московском метро задымился поезд

Сегодня днем на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро было приостановлено движение после задымления в поезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как сообщается, задымление произошло в вагоне откаточного поезда без пассажиров после капитального ремонта. После инцидента движение было временно приостановлено от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.11.20

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