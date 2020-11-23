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Понедельник, 23 ноября 2020, 16:05 мск

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В московском метро задымился поезд

Фото: twitter.com/MetroOperativno

Сегодня днем на станции «Тверская» Замоскворецкой линии метро было приостановлено движение после задымления в поезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как сообщается, задымление произошло в вагоне откаточного поезда без пассажиров после капитального ремонта. После инцидента движение было временно приостановлено от станции «Белорусская» до «Новокузнецкой».

Москва, Светлана Антонова

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