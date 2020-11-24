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Вторник, 24 ноября 2020, 17:53 мск

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Воробьев: в Подмосковье могут отменить часть ограничений к Новому году

В Подмосковье к Новому году могут быть сняты некоторые коронавирусные ограничения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Мы очень надеемся, что <...> вакцинация начнет чуть больше работать, даст нам такое право, такую возможность», – цитируют его «Вести.ru».

Ранее Воробьев сообщил, что власти Подмосковья планируют открыть в регионе порядка 80 пунктов вакцинации.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в Подмосковье выявлено 970 новых случаев COVID-19. 21 человек скончался, выздоровело 558 человек.

Напомним, с 21 октября в Подмосковье запрещено проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, а также выставочных, просветительских и рекламных. Жители региона старше 65 лет находятся на самоизоляции.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин также недавно заявил, что столичные власти также не намерены вводить дополнительные ограничения. Однако, по его словам, запрет на все массовые праздничные мероприятия сохранится до 15 января.

Москва, Александра Быстрицкая

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