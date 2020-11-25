Банк России ждет восстановления экономики в середине 2022 года

Базовый прогнозный сценарий Банка России подразумевает медленное восстановление мировой экономики на фоне неопределенностей, связанных с коронавирусом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы в ходе обсуждения основных направлений государственной денежно-кредитной политики на трехлетний период.

По словам Набиуллиной, докризисного уровня по этому сценарию экономика достигнет в середине 2022 года, восстановлению потребительского спроса будут способствовать антикризисные меры правительства и ЦБ, а также мягкая денежно-кредитная политика, которая сохранится на 2021 год и далее, если негативное влияние пандемии сохранится.

Согласно этому прогнозу, в следующем году рост экономики в России ожидается на уровне 3-4%, в 2022 году – 2,5-3,5% в 2023 – 2-3%.

При этом, как отметила председатель ЦБ РФ, в ситуации с пандемией до сих пор сохраняется неопределенность – насколько продолжительное время займет полный выход из ограничений и насколько значимыми для экономики будут долгосрочные последствия пандемии.

Набиуллина уточнила, что Центральный банк подготовил четыре альтернативных прогнозных сценария развития экономики – базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. «С учетом возросшей неопределенности веер траектории развития событий расширился. И поэтому в основных направлениях мы в этот раз представляем четыре прогнозных сценария: базовый, его мы считаем наиболее вероятным, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый», – пояснила глава ЦБ.

Набиуллина также обратила внимание, что нынешние прогнозы ЦБ отличаются от предыдущих. Регулятор учел замечания, что стоимость «черного золота» должна перестать играть первую скрипку, поскольку зависимость экономики от цен на нее снизилась . В этом году сценарии составлены с учетом изменения спроса и предложения, потенциальных темпов роста, отметила председатель Центробанка РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.11.20

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