Финансовый кризис: треть российских банков показали свою убыточность

В российской финансовой системе сохраняется ряд рисков: треть банков показывают убыточность на фоне оттока вкладов населения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Как отметил парламентарий, отток средств населения из вкладов на фондовый рынок ослабляет ресурсную базу банковской системы. «С одной стороны, мы получаем неплохой ресурс через фондовый рынок, в том числе длинный ресурс для экономики, но, с другой стороны, ослабляется ресурсная база для кредитных организаций, а это чревато, в том числе, и сокращением кредитования», – пояснил Аксаков.

«Если убрать эскроу счета, темпы роста вкладов у нас фактически отрицательные», – подчеркнул депутат.

По его словам, еще один риск касается числа убыточных банков – на последнюю отчетную дату их оказалось 125, что составляет почти 34% всех кредитных организаций страны. «Непонятно, как эти убыточные банки будут выходить из той ситуации, в которой они находятся, вполне вероятно, что они будут вынуждены уйти с рынка», – отметил Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что Госдума активно работает по репрессивным мерам в отношении банков, в которых пропали средства вкладчиков – однако есть добросовестные кредитные организации, которые хотели бы выйти из бизнеса ввиду низкой маржи. Им надо дать законную возможность цивилизованно покинуть рынок, считает Аксаков.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.11.20

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