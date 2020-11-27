Жителей подмосковных Мытищ напугал медведь-шатун: выдано разрешение на отлов зверя

В подмосковных Мытищах поймают бурого медведя-шатуна, который напугал жителей поселения Федоскино и микрорайона Луговая. Минэкологии региона выдало разрешение на отлов зверя, которого выпустят подальше от населенных пунктов в лесу.

Сообщение о том, что жители Мытищ видели прямо в жилых кварталах бурого медведя, поступило в Минэкологии Подмосковья накануне. «По всей видимости, хищник в силу каких-то причин – из-за климатических изменений или в силу болезни – не набрал достаточно веса для того, чтобы залечь в берлогу, а это значит, что животное нуждается в помощи», – пояснили в министерстве.

Чиновники выдали разрешение на отлов зверя, которого предполагается увезти в лес подальше от населенных пунктов, и выпустить в привычную для него среду.

«Совместно с министерством сельского хозяйства мы произведем отлов хищника, – сказал министр экологии и природопользования Андрей Разин. – Разумеется, он будет проведен так, чтобы не причинить зверю вреда или стресса».

В Московской области осталось не больше 10-15 бурых медведей. Этот зверь занесен в Красную книгу Московской области как вид, резко сокращающийся в численности и нуждающийся в особой охране.

Отметим, что на должность министра экологии и природопользования Андрей Разин был согласован Мособлдумой накануне, 26 ноября. Ранее возглавлявший Минэкологии региона Дмитрий Куракин решением Басманного суда отправлен под арест по уголовному делу о взяточничестве.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.11.20

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